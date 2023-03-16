В России впервые расторгли брак, где один из супругов сменил пол
В Тюмени суд по иску прокуратуры расторг брак после смены пола одним из супругов
В Тюмени суд признал недействительным брак, где один из супругов сменил пол. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката Павла Руснакова. По его словам, это первый подобный случай в России.
"Исковые требования прокуратуры по признанию брака моих доверителей недействительным удовлетворили. Это первое подобное дело в России, таких решений ещё не было никогда", — сказал адвокат.
По его словам, в РФ нет законодательства, которое бы регулировало такие ситуации. Руснаков утверждает, что оснований для удовлетворения иска не было. Будут ли его доверители обжаловать решение суда, пока не известно.
Ранее политолог Алексей Ярошенко призвал запретить в России операции по смене пола. По его словам, подобные хирургические вмешательства идут вразрез с моральными устоями общества, а также нарушают законодательство РФ.
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