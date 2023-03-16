В России впервые расторгли брак, где один из супругов сменил пол

В Тюмени суд признал недействительным брак, где один из супругов сменил пол. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката Павла Руснакова. По его словам, это первый подобный случай в России.

"Исковые требования прокуратуры по признанию брака моих доверителей недействительным удовлетворили. Это первое подобное дело в России, таких решений ещё не было никогда", — сказал адвокат.

По его словам, в РФ нет законодательства, которое бы регулировало такие ситуации. Руснаков утверждает, что оснований для удовлетворения иска не было. Будут ли его доверители обжаловать решение суда, пока не известно.