Плесень, грибок и прочие "прелести": Любителей ковров в квартирах предупредили о рисках для здоровья

Тренд среди россиян на отказ от ковров в интерьерах можно только поприветствовать, заявил терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. Их опасность, по словам специалиста, заключается в накоплении в ворсе пыли и грязи, что способно вызвать аллергию и болезни дыхательных путей.

"Также из-за избыточной влажности в ворсе могут появиться плесень и грибок, которые могут вызвать заболевания бронхов. Важно регулярно тщательно очищать ковёр. Также не рекомендуется ходить по ковру в уличной обуви, так как на её подошве, даже в сухую погоду, остаётся уличная грязь и микробы", — рассказал он Лайфу.

Причём опасны и ковры из синтетических материалов: они выделяют токсичные испарения краски, клея и другие подобные соединения, что помимо вышеназванной аллергии способно привести владельца к регулярной головной боли и тошноте. Обнаружить опасность можно благодаря неприятному запаху.

Единственным преимуществом ковров является их использование по прямому назначению. Так, родителям стоит постелить его в детской, дабы оградить чадо от холодного пола. В остальном, отметил терапевт, при недолжном уходе предмет интерьера принесёт лишь вред.