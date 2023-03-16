Песков: России жаль, что власти Молдавии поражены "русофобской инфекцией"

Кремль сожалеет, что молдавские власти поражены "русофобской инфекцией" и относятся к России с неоправданным предубеждением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чём предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой", — сказал он.