Песков: России жаль, что власти Молдавии поражены "русофобской инфекцией"
Кремль сожалеет, что молдавские власти поражены "русофобской инфекцией" и относятся к России с неоправданным предубеждением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чём предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой", — сказал он.
Также Дмитрий Песков заявил, что в ходе сегодняшней встречи с представителями крупного бизнеса президент России Владимир Путин поднимет тему либерализации УК и перевода фирм в российскую юрисдикцию. Он отметил, что наиболее острые темы будут обсуждаться в закрытом режиме.
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