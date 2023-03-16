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16 марта, 09:44

Песков: России жаль, что власти Молдавии поражены "русофобской инфекцией"

Кремль сожалеет, что молдавские власти поражены "русофобской инфекцией" и относятся к России с неоправданным предубеждением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чём предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой", сказал он.

Песков: Встрече Эрдогана и Асада должен предшествовать ряд контактов, работа продолжается

Песков: Встрече Эрдогана и Асада должен предшествовать ряд контактов, работа продолжается

Также Дмитрий Песков заявил, что в ходе сегодняшней встречи с представителями крупного бизнеса президент России Владимир Путин поднимет тему либерализации УК и перевода фирм в российскую юрисдикцию. Он отметил, что наиболее острые темы будут обсуждаться в закрытом режиме.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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