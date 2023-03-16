Песков: Встрече Эрдогана и Асада должен предшествовать ряд контактов, работа продолжается

Чтобы встреча президента Сирии Башара Асада и турецкого лидера Реджепа Эрдогана состоялась, этому должно предшествовать множество контактов. Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, работа по подготовке встречи политиков продолжается.

"Такой встрече должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", — сказал представитель Кремля, рассуждая о возможности такой встречи.