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16 марта, 09:36

Песков: Встрече Эрдогана и Асада должен предшествовать ряд контактов, работа продолжается

Чтобы встреча президента Сирии Башара Асада и турецкого лидера Реджепа Эрдогана состоялась, этому должно предшествовать множество контактов. Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, работа по подготовке встречи политиков продолжается.

"Такой встрече должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", — сказал представитель Кремля, рассуждая о возможности такой встречи.

В начале года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что переговоры Эрдогана и Асада могут пройти в Москве. Вслед за этим турецкий лидер заявил, что не исключает личной встречи с сирийским коллегой "ради обеспечения мира".

В Кремле рассказали о непубличной части переговоров Путина и Асада

В Кремле рассказали о непубличной части переговоров Путина и Асада

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld, © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Юнашев
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