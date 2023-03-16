В Кремле рассказали о непубличной части переговоров Путина и Асада
Песков: Путин и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество и нормализацию отношений между Сирией и Турцией
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией. Об этом проинформировал журналистов в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, разумеется, это тоже обсуждалось. Не все результаты переговоров могут быть публичны по понятным причинам", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что Башар Асад прибыл с визитом в Москву накануне. В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он подтвердил, что поддерживает нашу страну в борьбе со "старыми и новыми нацистами". Президент Сирии заявил, что руками президента Украины Владимира Зеленского страны Запада развязали третью мировую войну. При этом Башар Асад счёл хорошей идеей расширение военного присутствия России в его стране.
ТАСС / Владимир Гердо