В Кремле рассказали о непубличной части переговоров Путина и Асада

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией. Об этом проинформировал журналистов в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.