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16 марта, 09:34

В Кремле рассказали о непубличной части переговоров Путина и Асада

Песков: Путин и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество и нормализацию отношений между Сирией и Турцией

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на переговорах в Москве обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений арабской республики с Турцией. Об этом проинформировал журналистов в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, разумеется, это тоже обсуждалось. Не все результаты переговоров могут быть публичны по понятным причинам", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что Башар Асад прибыл с визитом в Москву накануне. В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он подтвердил, что поддерживает нашу страну в борьбе со "старыми и новыми нацистами". Президент Сирии заявил, что руками президента Украины Владимира Зеленского страны Запада развязали третью мировую войну. При этом Башар Асад счёл хорошей идеей расширение военного присутствия России в его стране.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александр Юнашев
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