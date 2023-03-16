Асад выступил за расширение военного присутствия России в Сирии

Президент Сирии Башар Асад счёл хорошей идеей расширение военного присутствия России в его стране. Об этом он сказал в интервью, которое дал во время визита в Москву.

"Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее", — приводит РИА "Новости" слова Асада.

Он рассказал, что министры обороны России и Сирии обсуждали вопросы военного сотрудничества, но о базах не говорили. Впрочем, Асад напомнил, что обычно планы на подобное сотрудничество не раскрываются.