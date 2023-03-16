Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола
Джанни Инфантино. Обложка © Getty Images / Tom Dulat
Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Голосование состоялось на заседании конгресса федерации, которое проходит в Руанде. Инфантино был единственным кандидатом на выборах.
"Быть президентом ФИФА — невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронули ваша поддержка и доверие. Лидерство — это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]", — сказал Инфантино.
Ранее Лайф также писал, что заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), которое проходит сегодня в Руанде, впервые переводят на русский язык. Таким образом, журналисты и зрители смогут посмотреть за ходом мероприятия на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.