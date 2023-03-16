Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

"Быть президентом ФИФА — невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронули ваша поддержка и доверие. Лидерство — это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]", — сказал Инфантино.