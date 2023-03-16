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16 марта, 10:01

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола

<p>Джанни Инфантино. Обложка © Getty Images / Tom Dulat</p>

Джанни Инфантино. Обложка © Getty Images / Tom Dulat

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Голосование состоялось на заседании конгресса федерации, которое проходит в Руанде. Инфантино был единственным кандидатом на выборах.

"Быть президентом ФИФА — невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронули ваша поддержка и доверие. Лидерство — это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности [ценностям ФИФА]", — сказал Инфантино.

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Ранее Лайф также писал, что заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), которое проходит сегодня в Руанде, впервые переводят на русский язык. Таким образом, журналисты и зрители смогут посмотреть за ходом мероприятия на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

Оксана Попова
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