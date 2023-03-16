Пластический хирург перечислил 6 главных рисков липосакции

Перед проведением липосакции важно понимать, что она несёт ряд рисков для здоровья и не является панацеей. Об этом предупредил пластический хирург Иван Черепанин. В первую очередь процедура сопровождается возможностью потери большого количества крови.

"После липосакции возможно снижение гемоглобина, поэтому мы берём на операцию с высоким уровнем гемоглобина и эритроцитов. Если пациенту предстоит большой объём удаления, то лучше разделить операцию", — рассказал он Лайфу.

Также при слишком поверхностном удалении жира или оставлении тонкой прослойки кожи возможны неровности на поверхности. По словам специалиста, в своей практике он оставляет подкожный слой.

Кроме того, после процедуры возможен повторный набор веса. Не допустить этого, по словам Черепанина, можно при понимании исключительно вспомогательной функции липосакции. Что касается опасений по поводу обвисания кожи, то помочь сможет комплекс по её иссечению, а липосакция лишь улучшит её тонус.

Причём страх по поводу недостаточной натуральности результата хирург счёл необоснованным. Если рассматривать бока, "галифе" и излишки жира как естественность, то от проведения липосакции стоит отказаться. Подобное можно сказать и об опасениях по поводу сильной боли в ходе операции.

В жировой ткани нет болевых рецепторов, поэтому и болеть нечему, однако болевые ощущения могут присутствовать, но они не интенсивные. Чем больше объём липосакции, тем сложнее реабилитация. Но при использовании современных аппаратов для липосакции, физиопроцедур, белья мы значительно избавляем пациентов от тягот реабилитации Иван Черепанин Пластический хирург