Минпромторг оценил влияние параллельного импорта на цены иномарок

На российском авторынке стабилизировались цены, параллельный импорт иномарок не окажет на них значительного влияния. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.

"Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировались организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. И более прогнозируемая ситуация с курсами валют. Поэтому я не думаю, что это (параллельный импорт. — Прим. Лайфа) будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись", — уточнил он.

По его словам, не стоит ждать снижения стоимости иномарок, так как сохраняются и мировая, и внутренняя инфляции, поэтому есть смысл лишь вести речь о том, насколько вырастут цены — существенно или нет. Мантуров добавил, что Минпромторг РФ ожидает в этом году роста продаж автомобилей как минимум на 30%, поэтому сейчас также наращиваются объёмы отечественного автопроизводства.