Минпромторг оценил влияние параллельного импорта на цены иномарок
Мантуров не считает, что параллельный импорт повлияет на цены иномарок
На российском авторынке стабилизировались цены, параллельный импорт иномарок не окажет на них значительного влияния. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.
"Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировались организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. И более прогнозируемая ситуация с курсами валют. Поэтому я не думаю, что это (параллельный импорт. — Прим. Лайфа) будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись", — уточнил он.
По его словам, не стоит ждать снижения стоимости иномарок, так как сохраняются и мировая, и внутренняя инфляции, поэтому есть смысл лишь вести речь о том, насколько вырастут цены — существенно или нет. Мантуров добавил, что Минпромторг РФ ожидает в этом году роста продаж автомобилей как минимум на 30%, поэтому сейчас также наращиваются объёмы отечественного автопроизводства.
Напомним, Минпромторг России включил в перечень параллельного импорта автомобили 12 зарубежных марок. В список вошли Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.
ТАСС / Михаил Джапаридзе