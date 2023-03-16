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Опубликовано 16 марта 2023, 13:31

Отчёт правительства в Госдуме запланирован на 23 марта

В Госдуме заслушают отчёт правительства за прошлый год 23 марта. Об этом сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин в начале сегодняшнего заседания.

"Нам надо определиться с датой отчёта. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчёт правительства на 23 марта. Мы целый день посвятим отчёту правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом", — отметил он.

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Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий считать прекращённым украинское гражданство россиян со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него.

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Татьяна Миссуми
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