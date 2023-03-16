Отчёт правительства в Госдуме запланирован на 23 марта

В Госдуме заслушают отчёт правительства за прошлый год 23 марта. Об этом сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин в начале сегодняшнего заседания.

"Нам надо определиться с датой отчёта. Мы обсуждали этот вопрос с председателем правительства буквально перед началом пленарного заседания, и, если вы поддержите, предлагается назначить отчёт правительства на 23 марта. Мы целый день посвятим отчёту правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом", — отметил он.