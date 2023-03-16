Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 10:37

Путин не планирует поднимать на съезде РСПП тему однократного взноса бизнеса

Песков: Путин не планирует поднимать на РСПП тему однократного взноса бизнеса

В рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава государства Владимир Путин не планирует сам поднимать тему однократного взноса бизнеса в бюджет. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли российский лидер в выступлении на съезде поставить точку в этом вопросе, Песков ответил, что не знает.

"Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему", — сказал он.

Эксперт рассказал, как "патриотические" облигации могут улучшить экономику страны

Эксперт рассказал, как "патриотические" облигации могут улучшить экономику страны

Ранее Лайф писал, что в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин планирует обсудить с представителями крупного бизнеса темы либерализации уголовного законодательства и перевода компаний в юрисдикцию РФ.

Обложка ©

kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Бизнес
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров