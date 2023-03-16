Путин не планирует поднимать на съезде РСПП тему однократного взноса бизнеса
Песков: Путин не планирует поднимать на РСПП тему однократного взноса бизнеса
В рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава государства Владимир Путин не планирует сам поднимать тему однократного взноса бизнеса в бюджет. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли российский лидер в выступлении на съезде поставить точку в этом вопросе, Песков ответил, что не знает.
"Если бизнес захочет, они будут поднимать эту тему", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин планирует обсудить с представителями крупного бизнеса темы либерализации уголовного законодательства и перевода компаний в юрисдикцию РФ.
kremlin.ru