Орловский губернатор отреагировал на страшилку о "вторжении группы вооружённых лиц"
Орловский губернатор заявил, что слухи о "проникновении вооружённых лиц" не подтверждаются
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Фото © t.me / Klychkov_Andrey
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона в связи с гуляющими в Сети страшилками о якобы "вторжении группы вооружённых лиц". По его словам, данная информация не подкреплена фактами.
"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается", — написал глава региона и пообещал позже сообщить о результатах проверки.
А ранее в Брянской области опровергли фейк о сбитом неподалёку от химического завода беспилотнике ВСУ. Оказалось, что причиной громкого звука было преодоление истребителем звукового барьера.