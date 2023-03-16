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16 марта, 10:30

Орловский губернатор отреагировал на страшилку о "вторжении группы вооружённых лиц"

Орловский губернатор заявил, что слухи о "проникновении вооружённых лиц" не подтверждаются

<p>Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Klychkov_Andrey/1078" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klychkov_Andrey</a></p>

Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Фото © t.me / Klychkov_Andrey

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона в связи с гуляющими в Сети страшилками о якобы "вторжении группы вооружённых лиц". По его словам, данная информация не подкреплена фактами.

"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается", — написал глава региона и пообещал позже сообщить о результатах проверки.

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Андрей Бражников
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