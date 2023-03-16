Орловский губернатор отреагировал на страшилку о "вторжении группы вооружённых лиц"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона в связи с гуляющими в Сети страшилками о якобы "вторжении группы вооружённых лиц". По его словам, данная информация не подкреплена фактами.

"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается", — написал глава региона и пообещал позже сообщить о результатах проверки.