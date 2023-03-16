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16 марта, 10:59

МВД Польши заявило о задержании девяти "российских шпионов"

Польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о задержании девяти иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России.

"Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами", — сказал он на пресс-конференции.

Министр отметил, что задержанные, которыми оказались "иностранцы из-за восточной границы", якобы "проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки". Шестерых из них суд уже арестовал, а прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе. В отношении ещё трёх в настоящее время "проводятся мероприятия в прокуратуре", уточнил Каминьский.

Польский министр явился на встречу с журналистами, спрятав пистолет за поясом

Польский министр явился на встречу с журналистами, спрятав пистолет за поясом

Ранее Лайф сообщал, что в Словении задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Уточнялось, что речь идёт о гражданах латиноамериканской страны. У одного задержанного нашли аргентинский паспорт.

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Николь Вербер
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