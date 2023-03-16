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16 марта, 11:59

Россиянам в феврале выдали почти миллион кредитных карт

НБКИ: Россияне получили почти миллион кредитных карт в феврале 2023 года

В феврале 2023 года россияне получили почти 935 тысяч кредитных карт, что на 7,8% больше результата прошлого месяца, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй. Причём по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 16,2%.

Так, в Москве было выдано 69 тысяч кредиток (+7,8%), в Подмосковье — 51,1 тысячи, в Краснодарском крае — 34,9 тысячи, в Санкт-Петербурге — 34,6 тысячи (+9,8%), а в Башкирии — 33,4 тысячи. В бюро подчеркнули, что динамика на повышение заметна во всех регионах страны, а в лидеры вырвались Приморский (+12,2%), Красноярский (+11,2%), Пермский (+10,8%) края, а также Ленинградская (+9,9%) и Кемеровская (+9,9%) области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, вышеназванная статистика ожидаема и связана с сезонным спадом ранее. Тем не менее с августа прошлого года наблюдается снижение интереса россиян к кредитным картам.

"Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределённости заёмщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства", — заключил он.

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Лайф рассказывал, от чего зависит лимит по кредитной карте. По словам эксперта Ксении Артемьевой, важными факторами являются финансовое положение клиента банка и степень его ответственности к платежам по ней.

Матвей Константинов
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