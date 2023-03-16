Путин: Мы знаем, кто даёт советы нашим недоброжелателям, как побольше нас ущемить

Россия знает, кто даёт советы её недоброжелателям, как побольше её ущемить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто даёт советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и даёт там советы нашим недоброжелателям", — подчеркнул глава государства.