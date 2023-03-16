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16 марта, 12:02

Путин: Мы знаем, кто даёт советы нашим недоброжелателям, как побольше нас ущемить

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия знает, кто даёт советы её недоброжелателям, как побольше её ущемить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто даёт советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и даёт там советы нашим недоброжелателям", — подчеркнул глава государства.

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В ходе своего выступления президент также заявил о новой модели развития российской экономики. По словам Путина, активная позиция РСПП и бизнес-сообщества становится в этих условиях всё более востребована.

Александр Юнашев
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