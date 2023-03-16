Судью Кукуляка отстранили от работы после скандального решения в матче "Зенита" и "Динамо"

Футбольный судья Евгений Кукуляк, который накануне не назначил пенальти в ворота петербургского "Зенита" в игре Кубка России с "Динамо", временно не будет получать назначения на матчи. Об этом сообщил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

"Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно, он опускается в низ рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге", — цитирует Каманцева "Матч ТВ".