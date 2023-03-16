Судью Кукуляка отстранили от работы после скандального решения в матче "Зенита" и "Динамо"
Судью Кукуляка отстранили от работы после неназначенного пенальти в ворота "Зенита"
Евгений Кукуляк. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Футбольный судья Евгений Кукуляк, который накануне не назначил пенальти в ворота петербургского "Зенита" в игре Кубка России с "Динамо", временно не будет получать назначения на матчи. Об этом сообщил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
"Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно, он опускается в низ рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге", — цитирует Каманцева "Матч ТВ".
В среду в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России между "Зенитом" и московским "Динамо". Во втором тайме в штрафной площади хозяев полузащитник Клаудиньо ударил по ноге нападающего гостей Константина Тюкавина. Кукуляк просматривал эпизод после подсказки VAR, но не увидел нарушения правил. В итоге игра завершилась со счётом 1:1, а серию послематчевых пенальти лучше пробили динамовцы. Решение Кукуляка вызвало большое недовольство у представителей "Динамо". Так, член совета директоров клуба Дмитрий Гафин заявил, что "такой судья не имеет морального права дальше работать в РПЛ".