Слесарь-мститель с огнемётом едва не сжёг заживо четырёх коллег после увольнения
В Дмитрове 55-летний слесарь поджёг четверых сотрудников УК после увольнения
Задержанный в Дмитрове 55-летний слесарь. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В Подмосковье 55-летний слесарь поджёг четырёх человек в здании управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Всё произошло в посёлке дома отдыха "Горки-25" Дмитровского городского округа. Уволенный работник УК с целью отомстить пришёл в офис компании, облил бензином четырёх человек и поджёг их из самодельного огнемёта. В итоге пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
Поджигателя удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Умышленный поджог". Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.
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