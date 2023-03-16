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16 марта, 12:49

Слесарь-мститель с огнемётом едва не сжёг заживо четырёх коллег после увольнения

В Дмитрове 55-летний слесарь поджёг четверых сотрудников УК после увольнения

<p>Задержанный в Дмитрове 55-летний слесарь. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1126" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Задержанный в Дмитрове 55-летний слесарь. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье 55-летний слесарь поджёг четырёх человек в здании управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Всё произошло в посёлке дома отдыха "Горки-25" Дмитровского городского округа. Уволенный работник УК с целью отомстить пришёл в офис компании, облил бензином четырёх человек и поджёг их из самодельного огнемёта. В итоге пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Поджигателя удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Умышленный поджог". Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

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Николь Вербер
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