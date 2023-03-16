Слесарь-мститель с огнемётом едва не сжёг заживо четырёх коллег после увольнения

В Подмосковье 55-летний слесарь поджёг четырёх человек в здании управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Всё произошло в посёлке дома отдыха "Горки-25" Дмитровского городского округа. Уволенный работник УК с целью отомстить пришёл в офис компании, облил бензином четырёх человек и поджёг их из самодельного огнемёта. В итоге пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Поджигателя удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Умышленный поджог". Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.