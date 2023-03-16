На шествии памяти латышских легионеров СС в Риге задержали члена Русского союза Латвии

Полиция в Латвии во время шествия памяти латышских легионеров СС в Риге задержала депутата Елгавской думы Андрея Пагора. Народный избранник вышел с одиночным пикетом, на котором были написаны антифашисткие лозунги, после чего его увели для дачи показаний, пишет Baltnews.

"Латышские легионеры Ваффен-СС давали присягу Адольфу Гитлеру! Дивизия Латышского легиона у посёлка Злеки в Курземе уничтожила 160 латышей", — гласила надпись на плакате.

Также полиция задержала мужчину в чёрно-оранжевом шарфе цветов георгиевской ленточки.