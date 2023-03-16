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16 марта, 12:43

На шествии памяти латышских легионеров СС в Риге задержали члена Русского союза Латвии

<p>Депутат Елгавской думы, член Русского союза Латвии Андрей Пагор. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/baltnews/29684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BALTNEWS</a></p>

Депутат Елгавской думы, член Русского союза Латвии Андрей Пагор. Обложка © t.me / BALTNEWS

Полиция в Латвии во время шествия памяти латышских легионеров СС в Риге задержала депутата Елгавской думы Андрея Пагора. Народный избранник вышел с одиночным пикетом, на котором были написаны антифашисткие лозунги, после чего его увели для дачи показаний, пишет Baltnews.

"Латышские легионеры Ваффен-СС давали присягу Адольфу Гитлеру! Дивизия Латышского легиона у посёлка Злеки в Курземе уничтожила 160 латышей", — гласила надпись на плакате.

Также полиция задержала мужчину в чёрно-оранжевом шарфе цветов георгиевской ленточки.

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Ранее Лайф писал, что гражданин Латвии с женой-украинкой переехали в Россию с ребёнком, теперь мужчина хочет отправиться добровольцем на спецоперацию. Леонид рассказал, что всегда поддерживал РФ, а теперь хочет поехать в зону СВО, чтобы отстаивать интересы и ценности страны.

Оксана Попова
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