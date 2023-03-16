"Шутим друг над другом": Путин рассказал о своих верных немецких друзьях
Путин: У меня в Германии все друзья сохранились
Президент Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что всё ещё продолжает общаться со своими немецкими друзьями. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства признался, что они подшучивают друг над другом.
"У меня там [в Германии], как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы всё время шутим друг над другом", — сказал Путин.
А ранее Путин заявил, что у России много друзей во всём мире вопреки усилиям Запада. Сторонники Москвы есть в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, Европе.