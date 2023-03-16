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16 марта, 12:35

"Шутим друг над другом": Путин рассказал о своих верных немецких друзьях

Путин: У меня в Германии все друзья сохранились

<p>Президент Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что всё ещё продолжает общаться со своими немецкими друзьями. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства признался, что они подшучивают друг над другом.

"У меня там [в Германии], как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы всё время шутим друг над другом", — сказал Путин.

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А ранее Путин заявил, что у России много друзей во всём мире вопреки усилиям Запада. Сторонники Москвы есть в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, Европе.

Андрей Бражников
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