"Шутим друг над другом": Путин рассказал о своих верных немецких друзьях

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что всё ещё продолжает общаться со своими немецкими друзьями. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства признался, что они подшучивают друг над другом.

"У меня там [в Германии], как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы всё время шутим друг над другом", — сказал Путин.