Мужчина пытался устроить пожар на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде мужчина попытался устроить пожар на территории Мамаева кургана. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"По предварительным данным, 16 марта 2023 года примерно в 7 часов 20 минут 27-летний местный житель находился на территории памятника-ансамбля, посвящённого победе в Сталинградской битве, — Мамаевом кургане. Управляя мотоциклом, мужчина объехал шлагбаум, после чего проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия", — говорится в сообщении.

Злоумышленник остановил мотоцикл непосредственно на братской могиле, после чего стал производить некие манипуляции с бензобаком транспортного средства, на котором находилось зажигательное устройство. В этот момент его заметили полицейские. Мотоциклист попытался скрыться, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации".