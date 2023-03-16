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16 марта, 12:49

Мужчина пытался устроить пожар на Мамаевом кургане в Волгограде

СКР возбудил уголовное дело против жителя Волгограда за попытку поджога на Мамаевом кургане

<p>Мотоцикл, который хотел поджечь житель Волгограда на Мамаевом кургане. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sledkom_vlg/788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Волгоградской области</a></p>

Мотоцикл, который хотел поджечь житель Волгограда на Мамаевом кургане. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области

В Волгограде мужчина попытался устроить пожар на территории Мамаева кургана. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"По предварительным данным, 16 марта 2023 года примерно в 7 часов 20 минут 27-летний местный житель находился на территории памятника-ансамбля, посвящённого победе в Сталинградской битве, — Мамаевом кургане. Управляя мотоциклом, мужчина объехал шлагбаум, после чего проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия", — говорится в сообщении.

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Злоумышленник остановил мотоцикл непосредственно на братской могиле, после чего стал производить некие манипуляции с бензобаком транспортного средства, на котором находилось зажигательное устройство. В этот момент его заметили полицейские. Мотоциклист попытался скрыться, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации".

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии задержали 22-летнего диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. В телефоне у мужчины обнаружили подписку на одно из подразделений ВСУ.

Никита Никонов
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