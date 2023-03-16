Роскомнадзор разбанил музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор снял блокировку с музыкального сервиса Last.fm после удаления фейков
Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального сервиса Last.fm. Размещённая ранее на портале запрещённая информация к настоящему моменту удалена. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации сервиса требования удалить материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооружённые силы Российской Федерации", — сообщили в РКН.
Там добавили, что администрация ресурса игнорировала требования и это стало основанием для блокировки на территории России сайта и мобильных приложений. После введённых ограничений портал оперативно удалил запрещённый контент, и Роскомнадзор, проверив это, снял блокировку.
Напомним, о блокировке Last.fm стало известно 10 марта. Тогда в ведомстве заявили, что трижды с января направляли в адрес сервиса требование о необходимости удаления выявленных запрещённых материалов. Last.fm — музыкальный сервис, который подбирает для пользователя музыку исходя из его предпочтений. Он был запущен в 2002 году.
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