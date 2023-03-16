Роскомнадзор разбанил музыкальный сервис Last.fm

Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального сервиса Last.fm. Размещённая ранее на портале запрещённая информация к настоящему моменту удалена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации сервиса требования удалить материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооружённые силы Российской Федерации", — сообщили в РКН.

Там добавили, что администрация ресурса игнорировала требования и это стало основанием для блокировки на территории России сайта и мобильных приложений. После введённых ограничений портал оперативно удалил запрещённый контент, и Роскомнадзор, проверив это, снял блокировку.