Хорошо развили своё: Эксперт подвёл итоги первого года блокировки Instagram в России

Год блокировки в России социальных сетей Instagram* и Facebook* положительно повлиял на аналогичные российские площадки. Они развиваются и выходят на мировой уровень. Такое мнение Лайфу высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он отметил, что весь функционал заблокированных иностранных соцсетей есть и у интернет-платформ России. Они, по его словам, не пытались стать лучше западных коллег, а "просто развивали свои клёвые фишки и разработки".

"Шли по этому пути: не копировали западные продукты, а продолжали развивать свои, делая их более высококачественными, высокопрофессиональными и более продвинутыми. Самое главное, что это продукты мирового уровня, которые созданы в России, они могут пользоваться, в отличие от западных продуктов, не только в нашей стране, но и в других странах мира. Наши продукты вполне себе международные, в них есть интерфейс на разных языках", — рассказал Зыков Лайфу.

Он отметил, что некоторые в России ещё пользуются иностранными соцсетями через VPN-сервисы, но уже заметно снижение интереса к ним. Зыков добавил, что продукция компании Мета** себя дискредитировала.

"Как они того же Дональда Трампа вдруг неожиданно заблокировали из каких-то непонятных причин, сославшись на какую-то непонятную мутную историю, которая явно была подтянута за уши. У них очень много цензуры, и иностранные площадки — это место, которое нацелено в своей политике, в своей работе против россиян. Мы видим, как тот же YouTube активно продолжает блокировать российских блогеров, которые не могут ничего сделать, чтобы их разблокировали", — отметил Зыков.