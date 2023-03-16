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15 марта, 21:35

Хорошо развили своё: Эксперт подвёл итоги первого года блокировки Instagram в России

Директор АППСИМ Зыков: Весь функционал иностранных соцсетей теперь есть в российских

Год блокировки в России социальных сетей Instagram* и Facebook* положительно повлиял на аналогичные российские площадки. Они развиваются и выходят на мировой уровень. Такое мнение Лайфу высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он отметил, что весь функционал заблокированных иностранных соцсетей есть и у интернет-платформ России. Они, по его словам, не пытались стать лучше западных коллег, а "просто развивали свои клёвые фишки и разработки".

"Шли по этому пути: не копировали западные продукты, а продолжали развивать свои, делая их более высококачественными, высокопрофессиональными и более продвинутыми. Самое главное, что это продукты мирового уровня, которые созданы в России, они могут пользоваться, в отличие от западных продуктов, не только в нашей стране, но и в других странах мира. Наши продукты вполне себе международные, в них есть интерфейс на разных языках", — рассказал Зыков Лайфу.

Он отметил, что некоторые в России ещё пользуются иностранными соцсетями через VPN-сервисы, но уже заметно снижение интереса к ним. Зыков добавил, что продукция компании Мета** себя дискредитировала.

"Как они того же Дональда Трампа вдруг неожиданно заблокировали из каких-то непонятных причин, сославшись на какую-то непонятную мутную историю, которая явно была подтянута за уши. У них очень много цензуры, и иностранные площадки — это место, которое нацелено в своей политике, в своей работе против россиян. Мы видим, как тот же YouTube активно продолжает блокировать российских блогеров, которые не могут ничего сделать, чтобы их разблокировали", — отметил Зыков.

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Напомним, что 21 марта суд признал компанию Meta экстремистской и запретил её деятельность на территории РФ. Под запрет подпали также соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", а на WhatsApp блокировка не распространилась. Вслед за этим решением Роскомнадзор запретил демонстрировать логотипы запрещённых компаний.

* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.

** Признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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