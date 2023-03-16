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16 марта, 14:15

"Никто не предлагал": Тарасова не будет комментировать турнир шоу-программ

Татьяна Тарасова не будет комментировать турнир шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не будет комментировать турнир по шоу-программам, который пройдёт 18 марта.

"Турнир шоу-программ? Не буду комментировать. Мне никто не звонил, никто не предлагал", — сказала она порталу "Спорт-Экспресс".

Напомним, турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. На льду встретятся Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова и многие другие.

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Ранее Лайф писал, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в финале Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, который проходил в Санкт-Петербурге, с результатом 239,74 балла.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Оксана Попова
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