"Никто не предлагал": Тарасова не будет комментировать турнир шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не будет комментировать турнир по шоу-программам, который пройдёт 18 марта.

"Турнир шоу-программ? Не буду комментировать. Мне никто не звонил, никто не предлагал", — сказала она порталу "Спорт-Экспресс".

Напомним, турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. На льду встретятся Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова и многие другие.