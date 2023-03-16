"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 14:04

Ройзмана арестовали на 14 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра города Евгения Ройзмана* виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсетях и назначил ему административный арест на 14 суток.

"Евгения Ройзмана признать виновным. <…> Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", — огласил судья.

На Ройзмана составили протокол о пропаганде экстремизма

На Ройзмана составили протокол о пропаганде экстремизма

Как сообщалось сегодня, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* задержан полицией. Тогда адвокат Владислав Идамжапов рассказал, что причиной послужил пост бывшего чиновника в социальных сетях. Задержанному может грозить арест до 15 суток.

* Включён в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Сорокин Донат

Андрей Бражников
  • Новости
  • евгенийройзман
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров