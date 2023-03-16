Ройзмана арестовали на 14 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра города Евгения Ройзмана* виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсетях и назначил ему административный арест на 14 суток.

"Евгения Ройзмана признать виновным. <…> Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", — огласил судья.

Как сообщалось сегодня, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* задержан полицией. Тогда адвокат Владислав Идамжапов рассказал, что причиной послужил пост бывшего чиновника в социальных сетях. Задержанному может грозить арест до 15 суток.