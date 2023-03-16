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16 марта, 14:27

Аргентинец Бенхамин Гарре из "Крыльев Советов" скоро станет россиянином

Бенхамин Гарре из "Крыльев Советов" начал процесс по получению российского паспорта

<p>Бенхамин Гарре. Обложка © ТАСС / Алеев Егор</p>

Бенхамин Гарре. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Аргентинский футболист, нападающий клуба "Крылья Советов" Бенхамин Гарре в настоящее время занимается вопросом получения российского паспорта. Об этом сообщил его агент Эмилио Чемпион.

"Мы уже занимаемся этим", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

При этом агент футболиста заверил, что в Аргентине по этому поводу не должно возникнуть никаких вопросов. По его словам, "с этим всё спокойно".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что получить российский паспорт захотел аргентинский футболист, полузащитник ФК "Оренбург" Лукас Вера. Как отметил президент футбольного клуба Василий Еремякин, это его личное желание, которое клуб готов поддержать.

Николь Вербер
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