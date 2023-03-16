Аргентинец Бенхамин Гарре из "Крыльев Советов" скоро станет россиянином

Аргентинский футболист, нападающий клуба "Крылья Советов" Бенхамин Гарре в настоящее время занимается вопросом получения российского паспорта. Об этом сообщил его агент Эмилио Чемпион.

"Мы уже занимаемся этим", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

При этом агент футболиста заверил, что в Аргентине по этому поводу не должно возникнуть никаких вопросов. По его словам, "с этим всё спокойно".