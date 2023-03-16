МИД разоблачил "махинации и лохотрон" Дании по теракту на "Северных потоках"

Москва расценила как "махинацию" и "лохотрон" отказ Дании допустить Россию к расследованию теракта на газопроводах системы "Северный поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон. Это даже не пирамиды, а трёхкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают", — подчеркнула дипломат.

Она отметила постоянные попытки западных стран "закопать и убрать" подобные истории. По словам Захаровой, причина кроется в том, что "на кону стоят большие деньги". Но она пообещала, что Россия не даст таким образом закончить историю с подрывом "Северных потоков".