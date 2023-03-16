"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 18:07

МИД разоблачил "махинации и лохотрон" Дании по теракту на "Северных потоках"

МИД назвал махинацией отказ Дании допустить Россию к расследованию по "Северным потокам"

Москва расценила как "махинацию" и "лохотрон" отказ Дании допустить Россию к расследованию теракта на газопроводах системы "Северный поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон. Это даже не пирамиды, а трёхкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают", — подчеркнула дипломат.

Она отметила постоянные попытки западных стран "закопать и убрать" подобные истории. По словам Захаровой, причина кроется в том, что "на кону стоят большие деньги". Но она пообещала, что Россия не даст таким образом закончить историю с подрывом "Северных потоков".

В деле о подрыве "Северных потоков" появился немецкий корабль-разведчик

В деле о подрыве "Северных потоков" появился немецкий корабль-разведчик

Ранее сегодня глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках". По словам министра, в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего их выводам можно доверять.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Андрей Бражников
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • дания
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров