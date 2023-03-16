В деле о подрыве "Северных потоков" появился немецкий корабль-разведчик

Незадолго до подрыва "Северного потока" в том районе находился разведывательный корабль Бундесвера. Об этом заявил немецкий канал ZDF, ссылаясь на представителя военно-морского командования Вооружённых сил Германии.

"Военно-морские силы Германии в течение нескольких дней находились рядом с местом взрыва трубопровода "Северный поток" с разведывательным кораблём за несколько дней до нападения", — передаёт ZDF.

Корабль покинул немецкий Киль 7 сентября прошлого года и до 14 сентября пребывал на расстоянии менее 11 морских миль к юго-востоку от места событий, произошедших 26 сентября. По данным телеканала, неизвестно, какой именно была цель разведчика. В Военно-морском командовании Германии заявили, что якобы это была "рутинная миссия". Представитель военно-морского командования ВС заявил, что корабль собрал "самые разнообразные сведения", "которые подлежат строгому засекречиванию". Правда, имеют ли эти сведения отношение к "Северному потоку", неизвестно.