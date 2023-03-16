Дания отказалась допустить Россию к расследованию теракта на "Северных потоках"
Глава МИД Дании Расмуссен: РФ не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках"
Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках", заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
"Министр иностранных дел Дании <...> заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — цитирует его издание Local Denmark.
По словам министра, в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего расследованию можно доверять. Россию же лишь уведомят о его результатах.
Напомним, по версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывы на "Северных потоках" были организованы США, а готовились они в течение девяти месяцев. На эту подробно описанную версию ответили в ряде западных изданий. Так, якобы за терактом стоит некая "проукраинская группировка", арендовавшая яхту, а рядом с местом ЧП находился немецкий корабль. Однако позже выяснилось, что названное судно вряд ли могло быть использовано для операции. В Кремле сочли подобные публикации неправдоподобными. Сам Херш считает, что данная версия призвана отвлечь общественность от правды.
Getty Images / Danish Defence