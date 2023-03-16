Дания отказалась допустить Россию к расследованию теракта на "Северных потоках"

Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках", заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Министр иностранных дел Дании <...> заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов", — цитирует его издание Local Denmark.

По словам министра, в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего расследованию можно доверять. Россию же лишь уведомят о его результатах.