Пятый день в заложниках: Украинцы записали видео из военкомата в Одессе и молят спасти их из плена

Военкомат в Одессе пятый день удерживает в заложниках призывников и угрожает мобилизацией в войска. Пленники импровизированной тюрьмы выкладывают в соцсетях видео из заточения и молят о вызволении. По их словам, мужчин с воскресенья удерживают в Малиновском комиссариате.

Военкомат в Одессе пятый день удерживает в заложниках призывников. Видео © t.me / odnajdi_v_odesse

"Людей держат в заложниках. Пока не подпишут документ, никого не выпускают. Полиция не реагирует на 146 ст. (похищение человека), СБУ скидывает ответственность на полицию. Парни голодные и немытые", — объясняет автор одного из роликов.

По словам одного из пленников, сотрудники военкомата не обращают внимания на наличие у него патологий и медицинских заключений. Он просит дальше распространять видео. Призывник жалуется, что их удерживают незаконно, а полиция не реагирует на обращения. При этом некоторых мужчин находят по видео из соцсетей и заставляют удалять ролики.