Погибшая в Электростали девушка и её жених-убийца вместе работали в Wildberries

Мужчина, который до смерти избил свою сожительницу у подъезда в подмосковной Электростали, работал вместе с ней. Они трудились вместе в Wildberries, сообщает телеграм-канал SHOT.

Родственники погибшей девушки рассказали детали трагедии. Видео © SHOT

29-летний Сергей и 31-летняя Марина поругались возле подъезда. Подвыпивший мужчина несколько раз ногами и руками ударил свою девушку по голове и в живот. От полученных травм Марина скончалась до приезда скорой помощи.

Молодые люди познакомились у друзей, они вместе ездили на работу в Wildberries, трудились комплектовщиками, жили в съёмной квартире. Мать погибшей сообщила, что мужчина редко пил и производил приятное впечатление. В отношениях влюблённые были полгода, планировали летом свадьбу и мечтали о детях. Отец девушки признался, что в шоке от случившегося. Злоумышленник ранее был неоднократно судим по статьям "Грабёж", "Кража", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".