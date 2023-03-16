Погибшая в Электростали девушка и её жених-убийца вместе работали в Wildberries
Погибшая Марина и избивший её до смерти Сергей. Обложка © SHOT
Мужчина, который до смерти избил свою сожительницу у подъезда в подмосковной Электростали, работал вместе с ней. Они трудились вместе в Wildberries, сообщает телеграм-канал SHOT.
Родственники погибшей девушки рассказали детали трагедии. Видео © SHOT
29-летний Сергей и 31-летняя Марина поругались возле подъезда. Подвыпивший мужчина несколько раз ногами и руками ударил свою девушку по голове и в живот. От полученных травм Марина скончалась до приезда скорой помощи.
Молодые люди познакомились у друзей, они вместе ездили на работу в Wildberries, трудились комплектовщиками, жили в съёмной квартире. Мать погибшей сообщила, что мужчина редко пил и производил приятное впечатление. В отношениях влюблённые были полгода, планировали летом свадьбу и мечтали о детях. Отец девушки признался, что в шоке от случившегося. Злоумышленник ранее был неоднократно судим по статьям "Грабёж", "Кража", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Как сообщалось ранее, житель Электростали до смерти забил свою сожительницу на почве ревности и бросил у подъезда. Он уже задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". По некоторым данным, погибшая была беременна от своего бойфренда.