"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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16 марта, 18:41

Погибшая в Электростали девушка и её жених-убийца вместе работали в Wildberries

<p>Погибшая Марина и избивший её до смерти Сергей. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49267" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшая Марина и избивший её до смерти Сергей. Обложка © SHOT

Мужчина, который до смерти избил свою сожительницу у подъезда в подмосковной Электростали, работал вместе с ней. Они трудились вместе в Wildberries, сообщает телеграм-канал SHOT.

Родственники погибшей девушки рассказали детали трагедии. Видео © SHOT

29-летний Сергей и 31-летняя Марина поругались возле подъезда. Подвыпивший мужчина несколько раз ногами и руками ударил свою девушку по голове и в живот. От полученных травм Марина скончалась до приезда скорой помощи.

Молодые люди познакомились у друзей, они вместе ездили на работу в Wildberries, трудились комплектовщиками, жили в съёмной квартире. Мать погибшей сообщила, что мужчина редко пил и производил приятное впечатление. В отношениях влюблённые были полгода, планировали летом свадьбу и мечтали о детях. Отец девушки признался, что в шоке от случившегося. Злоумышленник ранее был неоднократно судим по статьям "Грабёж", "Кража", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Как сообщалось ранее, житель Электростали до смерти забил свою сожительницу на почве ревности и бросил у подъезда. Он уже задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". По некоторым данным, погибшая была беременна от своего бойфренда.

Иван Косицын
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