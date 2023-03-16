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16 марта, 19:30

"Диверсантами" мужчин на пикапе нарекли оппоненты после дорожного конфликта

У разыскиваемых в Курской области "диверсантов" на пикапе оружия не обнаружили

<p>Пикап, остановленный в Белгородской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49270" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пикап, остановленный в Белгородской области. Обложка © SHOT

Правоохранители остановили пикап, в котором находились предполагаемые украинские диверсанты. По данным телеграм-канала SHOT, задержан автомобиль был ещё днём 16 марта. По одной из версий, на машину пожаловались после дорожного конфликта.

Внутри оказалось двое мужчин, один из которых был гражданином Украины, однако никакого оружия и боеприпасов у них при себе не обнаружили. В правоохранительные органы на них пожаловался оппонент, с которым у них случился конфликт на дороге.

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Матвей Константинов
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