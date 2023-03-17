В Крыму заявили об отсутствии ограничений для туристов

Власти Крыма не будут вводить ограничения для посещения полуострова туристами, чтобы исключить возможность провокаций. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких здесь не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет. Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно", — пояснил глава региона.

Аксёнов добавил, что в этом сезоне Крым ожидает туристов из новых регионов России. По его словам, граждане оттуда уже бронируют номера.