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16 марта, 21:36

В Крыму заявили об отсутствии ограничений для туристов

Аксёнов заявил, что никаких ограничений для туристов в Крыму вводить не будут

Власти Крыма не будут вводить ограничения для посещения полуострова туристами, чтобы исключить возможность провокаций. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких здесь не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет. Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно", — пояснил глава региона.

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Аксёнов добавил, что в этом сезоне Крым ожидает туристов из новых регионов России. По его словам, граждане оттуда уже бронируют номера.

Ранее Аксёнов не исключил, что Киев может попытаться организовать провокации на девятую годовщину со дня воссоединения полуострова с Россией. Об этом он заявил при общении с журналистами.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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