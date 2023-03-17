Салихова указала на системные ошибки обучения арбитров после отстранения судьи Кукуляка

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что ошибка судьи Евгения Кукуляка в матче "Зенита" и "Динамо" показывает, что весь механизм обучения арбитров в России работает неправильно. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды. Судья на поле — это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно. Я не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию. Проблеме судейства не первый год", — сказала Салихова.

Она указала на то, что с каждым годом ошибок в работе судей становится всё больше, однако даже их признание не возвращает командам упущенные очки, а итоговая таблица не отражает реальное место клуба.