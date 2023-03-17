В "Динамо" удовлетворены оценкой ЭСК судейства Кукуляка в матче против "Зенита"
Пресс-служба московского футбольного клуба "Динамо" осталась удовлетворена решением департамента судейства РФС признать ошибочным решение судьи Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота петербургского "Зенита" в игре Кубка России.
"Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с "Зенитом". В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти", — говорится в комментарии динамовцев для "Спорт-Экспресса".
В пресс-службе столичного клуба добавили, что руководство судейского корпуса должно решить, какие меры следует предпринять, чтобы в будущем исключить подобные резонансные ситуации.
Напомним, громкий судейский скандал произошёл из-за решения Кукуляка не назначать пенальти в ворота "Зенита" в игре Кубка России с "Динамо" за удар Клаудиньо по ноге нападающего москвичей Константина Тюкавина. Судья просматривал эпизод после подсказки VAR, однако нарушения правил не увидел. Встреча завершилась со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Динамо". Решение Кукуляка вызвало большое недовольство у представителей столичного клуба. Член совета директоров Дмитрий Гафин выразил мнение, что "такой судья не имеет морального права дальше работать в РПЛ". Позже стало известно, что Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи.
t.me / fcdynamo