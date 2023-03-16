Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", — говорится в сообщении.

Также лидеры РФ и Азербайджана обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.