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16 марта, 20:41

Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", — говорится в сообщении.

Также лидеры РФ и Азербайджана обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Это следует из трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, отметил он. Сама республика, по его словам, не может выполнять эти обязательства из-за последствий войны.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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