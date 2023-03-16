Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", — говорится в сообщении.
Также лидеры РФ и Азербайджана обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Это следует из трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, отметил он. Сама республика, по его словам, не может выполнять эти обязательства из-за последствий войны.