Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано неподалёку от города Мерсин на побережье Турции. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 19:59 по времени UTC (22:59 мск). Эпицентр располагался под землёй в 46 километрах к юго-западу от Мерсина. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует.