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16 марта, 22:43

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано неподалёку от города Мерсин на побережье Турции. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 19:59 по времени UTC (22:59 мск). Эпицентр располагался под землёй в 46 километрах к юго-западу от Мерсина. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч, пострадавших — 115 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч, пострадавших — 115 тысяч

Ранее Лайф писал, как собака Кукла из Петербурга пять дней помогала искать пострадавших при землетрясениях в Турции. Работы проходили в серьёзно пострадавшем городе Адыяман.

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Wikipedia (архивное фото)

Юлия Коновалова
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