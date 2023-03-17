США готовы продать Австралии крылатые ракеты

Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk, а также других систем на сумму 895 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Пентагона.

Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и нацбезопасности, поскольку Австралия является одним из наиболее важных союзников в западной части Тихого океана, говорится в опубликованном документе. При этом в Вашингтоне уточнили, что Канберра ранее запросила разрешение на приобретение у США 220 таких ракет, а также иных систем.

Соответствующее уведомление уже направлено в американский Конгресс.