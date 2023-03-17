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17 марта, 01:05

США готовы продать Австралии крылатые ракеты

Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk на $895 млн

Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk, а также других систем на сумму 895 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Пентагона.

Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и нацбезопасности, поскольку Австралия является одним из наиболее важных союзников в западной части Тихого океана, говорится в опубликованном документе. При этом в Вашингтоне уточнили, что Канберра ранее запросила разрешение на приобретение у США 220 таких ракет, а также иных систем.

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Премьер Кисида: Япония планирует закупать у США ракеты Tomahawk последней модификации

Соответствующее уведомление уже направлено в американский Конгресс.

Ранее сообщалось, что подлодки, которые США продадут Австралии в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но их оснастят атомными силовыми установками. Об этом заявил президент Джо Байден. Он напомнил о договорённостях по поводу поставки до пяти подлодок класса Virginia в следующем десятилетии.

Обложка ©

Wikipedia / Tim Evanson

Иван Косицын
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