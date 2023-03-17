Президента Чехии оштрафовали на $2650 за неправильную отчётность

Президент Чехии Петр Павел должен заплатить штраф в размере 60 тысяч крон (2650 долларов) за неправильно заполненную отчётность о спонсорах в предвыборной кампании. Об этом информирует Чешское ТВ.

Решение принято Управлением по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий. Информацию подтвердил сотрудник ведомства Ян Оутлы.

Оказалось, что Павел не предоставил информацию о месте проживания и датах рождения некоторых спонсоров предвыборного фонда. Штраф новый глава государства заплатил 13 марта.