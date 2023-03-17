"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 23:56

Президента Чехии оштрафовали на $2650 за неправильную отчётность

Президент Чехии Петр Павел должен заплатить штраф в размере 60 тысяч крон (2650 долларов) за неправильно заполненную отчётность о спонсорах в предвыборной кампании. Об этом информирует Чешское ТВ.

Решение принято Управлением по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий. Информацию подтвердил сотрудник ведомства Ян Оутлы.

Новый президент Чехии Петр Павел выступил за переговоры по украинскому конфликту

Новый президент Чехии Петр Павел выступил за переговоры по украинскому конфликту

Оказалось, что Павел не предоставил информацию о месте проживания и датах рождения некоторых спонсоров предвыборного фонда. Штраф новый глава государства заплатил 13 марта.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым. В ином случае, по его словам, в будущем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии".

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Петр Павел
  • чехия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров