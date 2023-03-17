В Гонконге 140 человек одновременно застряли в лифтах в разных частях города

В Гонконге 140 человек в разных районах одновременно застряли в лифте после сообщения о возможном взрыве на объектах энергетики вблизи горы Коулун. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Очевидцы также сообщают об огне и дыме неподалёку от склона горы. Провалы напряжения подтверждает крупнейшая энергетическая корпорация Гонконга CLP Power. Однако подача электричества не прерывалась, лифты могли остановиться из-за срабатывания защитных механизмов. Компания извинилась за неудобства и отметила, что специалисты уже изучают причину инцидента.