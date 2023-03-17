Телеведущая Опра Уинфри продала особняк с бассейном и теннисным кортом за $14 млн

Известная американская телеведущая Опра Уинфри продала принадлежавший ей особняк за сумму около 14,3 миллиона долларов. Об этом пишет издание Dirt.

Здание 1951 года постройки находится в городе Монтесито, штат Калифорния. Купил его продюсер и режиссёр Роусон Тёрбер ("Мы — Миллеры"). Сделка проводилась вне рынка. Уинфри продала особняк вдвое дороже покупки, в 2005-м она заплатила за него 7 млн долларов.

Одноэтажный белый дом площадью около 313 квадратных метров имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты. На окружённом живой изгородью 2,2-гектарном участке есть бассейн и теннисный корт. Также оттуда открывается вид на горы Санта-Инес.

Предположительно, фото особняка Опры Уинфри. Фото © Google Maps