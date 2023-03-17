Владельцы Pornhub вошли в состав канадской инвестиционной фирмы
Материнскую компанию Pornhub приобрела инвестиционная фирма Ethical Capital Partners
Материнская компания Pornhub MindGeek из Монреаля приобретена частной инвестиционной фирмой Ethical Capital Partners, которая возьмёт на себя управление. Эта информация опубликована на сайте компании.
Партнёр-основатель ECP Фади Мансур отметил, что фирма занимается поиском инновационных и этически ориентированных компаний, работающих на передовой новых, развивающихся отраслей. MindGeek же он назвал брендом, "основанным на доверии, безопасности и соблюдении нормативных требований". Благодаря ECP канадская компания лишь укрепит существующие достижения, добавил он.
В прошлом году Лайф писал, что PornHub уволила единственного работника-россиянина. Он признался, что не удивился новости, так как с февраля ожидал подобного решения от главного офиса.
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