Владельцы Pornhub вошли в состав канадской инвестиционной фирмы

Материнская компания Pornhub MindGeek из Монреаля приобретена частной инвестиционной фирмой Ethical Capital Partners, которая возьмёт на себя управление. Эта информация опубликована на сайте компании.

Партнёр-основатель ECP Фади Мансур отметил, что фирма занимается поиском инновационных и этически ориентированных компаний, работающих на передовой новых, развивающихся отраслей. MindGeek же он назвал брендом, "основанным на доверии, безопасности и соблюдении нормативных требований". Благодаря ECP канадская компания лишь укрепит существующие достижения, добавил он.