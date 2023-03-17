Канадские полицейские прибыли на вызов из-за семейной ссоры и погибли

Прибывшие на вызов из-за семейной ссоры полицейские из канадского города Эдмонтон погибли после того, как один из участников конфликта открыл огонь. Об этом сообщила местная полиция.

Стрельба началась, когда патрульные подошли к двери. Всё произошло так быстро, что у них не было времени на применение табельного оружия. После этого подозреваемый покончил с собой. Женщина, звонившая в полицию, находится в больнице с тяжёлыми ранениями. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже принёс соболезнования семьям погибших правоохранителей.