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17 марта, 01:42

Канадские полицейские прибыли на вызов из-за семейной ссоры и погибли

В канадском городе Эдмонтон во время вызова на семейную ссору погибли двое полицейских

<p>Квартира в Эдмонтоне, где произошло ЧП, окружённая полицейскими. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/GlobalNational/status/1636527578231230466/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GlobalNational</a></p>

Квартира в Эдмонтоне, где произошло ЧП, окружённая полицейскими. Обложка © Twitter / GlobalNational

Прибывшие на вызов из-за семейной ссоры полицейские из канадского города Эдмонтон погибли после того, как один из участников конфликта открыл огонь. Об этом сообщила местная полиция.

Стрельба началась, когда патрульные подошли к двери. Всё произошло так быстро, что у них не было времени на применение табельного оружия. После этого подозреваемый покончил с собой. Женщина, звонившая в полицию, находится в больнице с тяжёлыми ранениями. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже принёс соболезнования семьям погибших правоохранителей.

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Ранее Лайф писал, что в США девятилетний ребёнок, девушка и журналист погибли в результате трёх последовательных вооружённых нападений, которые совершил один и тот же человек. Трагедия развернулась на одной из улиц в городе Орландо, штат Флорида.

Иван Косицын
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