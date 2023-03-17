Канадские полицейские прибыли на вызов из-за семейной ссоры и погибли
В канадском городе Эдмонтон во время вызова на семейную ссору погибли двое полицейских
Квартира в Эдмонтоне, где произошло ЧП, окружённая полицейскими. Обложка © Twitter / GlobalNational
Прибывшие на вызов из-за семейной ссоры полицейские из канадского города Эдмонтон погибли после того, как один из участников конфликта открыл огонь. Об этом сообщила местная полиция.
Стрельба началась, когда патрульные подошли к двери. Всё произошло так быстро, что у них не было времени на применение табельного оружия. После этого подозреваемый покончил с собой. Женщина, звонившая в полицию, находится в больнице с тяжёлыми ранениями. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже принёс соболезнования семьям погибших правоохранителей.
Ранее Лайф писал, что в США девятилетний ребёнок, девушка и журналист погибли в результате трёх последовательных вооружённых нападений, которые совершил один и тот же человек. Трагедия развернулась на одной из улиц в городе Орландо, штат Флорида.