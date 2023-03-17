Конгрессвумен назвала войну, в которую должны вступить США
Конгрессвумен Грин: США должны участвовать только в войне с наркокартелями
Соединённые Штаты должны участвовать только в одной войне — против наркокартелей. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин.
"Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских [нарко]картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев", — написала политик в "Твиттере".
Однако пока из Вашингтона доносятся лишь слова про "войну на Украине", добавила парламентарий.
А ранее конгрессвумен Грин потребовала от президента Джо Байдена обнародовать копии всех документов по Украине. Она отметила, что речь идёт о военной, гражданской и финансовой поддержке, оказанной с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023-го.
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