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17 марта, 02:22

Конгрессвумен назвала войну, в которую должны вступить США

Конгрессвумен Грин: США должны участвовать только в войне с наркокартелями

Соединённые Штаты должны участвовать только в одной войне — против наркокартелей. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин.

"Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских [нарко]картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев", написала политик в "Твиттере".

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Однако пока из Вашингтона доносятся лишь слова про "войну на Украине", добавила парламентарий.

А ранее конгрессвумен Грин потребовала от президента Джо Байдена обнародовать копии всех документов по Украине. Она отметила, что речь идёт о военной, гражданской и финансовой поддержке, оказанной с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023-го.

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Flickr / Tech2 Tools

Юлия Коновалова
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