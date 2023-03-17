Конгрессвумен назвала войну, в которую должны вступить США

Соединённые Штаты должны участвовать только в одной войне — против наркокартелей. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин.

"Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских [нарко]картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев", — написала политик в "Твиттере".

Однако пока из Вашингтона доносятся лишь слова про "войну на Украине", добавила парламентарий.