В Японии назвали причину провала запуска новой ракеты
JAXA: Отказ системы электропитания привёл к неудачному запуску ракеты-носителя H3
Сбой в системе электропитания при запуске новой японской ракеты-носителя, вероятно, был вызван перегрузкой по току. Такой вывод сделало в отчёте Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Доклад содержит 27 страниц. В нём утверждается, что сигнал о зажигании был успешно передан на двигатель второй ступени, но сразу после этого зафиксированы превышающие показатели. Из-за этого подача энергии к двигателю остановилась. Запасные источники электропитания также были отключены.
Лайф напоминает: первая попытка запустить новую ракету-носитель H3 прошла 17 февраля. Она завершилась неудачей. Повторная — 7 марта. В этот раз двигатель второй ступени запустить не удалось, из-за чего было принято решение о самоуничтожении аппарата.
Twitter / nico_nico_news