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17 марта, 02:42

В Японии назвали причину провала запуска новой ракеты

JAXA: Отказ системы электропитания привёл к неудачному запуску ракеты-носителя H3

Сбой в системе электропитания при запуске новой японской ракеты-носителя, вероятно, был вызван перегрузкой по току. Такой вывод сделало в отчёте Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Доклад содержит 27 страниц. В нём утверждается, что сигнал о зажигании был успешно передан на двигатель второй ступени, но сразу после этого зафиксированы превышающие показатели. Из-за этого подача энергии к двигателю остановилась. Запасные источники электропитания также были отключены.

Первый за 29 лет запуск японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей

Первый за 29 лет запуск японской ракеты-носителя H3 завершился неудачей

Лайф напоминает: первая попытка запустить новую ракету-носитель H3 прошла 17 февраля. Она завершилась неудачей. Повторная — 7 марта. В этот раз двигатель второй ступени запустить не удалось, из-за чего было принято решение о самоуничтожении аппарата.

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Twitter / nico_nico_news

Юлия Коновалова
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