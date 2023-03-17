В Японии назвали причину провала запуска новой ракеты

Сбой в системе электропитания при запуске новой японской ракеты-носителя, вероятно, был вызван перегрузкой по току. Такой вывод сделало в отчёте Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Доклад содержит 27 страниц. В нём утверждается, что сигнал о зажигании был успешно передан на двигатель второй ступени, но сразу после этого зафиксированы превышающие показатели. Из-за этого подача энергии к двигателю остановилась. Запасные источники электропитания также были отключены.