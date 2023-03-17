Подросток избил в США однорукого барабанщика группы Def Leppard Рика Аллена
Однорукий барабанщик британской рок-группы Def Leppard Рик Аллен пострадал в США от нападения подростка. Как пишет The Sun, 19-летний парень прыгнул на артиста из-за колонны отеля и повалил его на землю.
Музыкант в результате падения получил травму головы. Ему пыталась помочь проходившая мимо женщина, но Макс Эдвард Хартли избил её и оттаскал за волосы. После этого агрессивный подросток разбил окна у нескольких припаркованных автомобилей и скрылся.
В настоящий момент юноша задержан и находится в участке. Молодого человека обвинили в побоях и нападении на инвалида.
Ранее Лайф писал, что в Краснодаре семейная пара избила школьниц после вопроса о породе собаки. Следственный комитет начал проверку.
Flickr / Janet Crum