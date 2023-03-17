"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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17 марта, 04:09

Подросток избил в США однорукого барабанщика группы Def Leppard Рика Аллена

Однорукий барабанщик британской рок-группы Def Leppard Рик Аллен пострадал в США от нападения подростка. Как пишет The Sun, 19-летний парень прыгнул на артиста из-за колонны отеля и повалил его на землю.

Музыкант в результате падения получил травму головы. Ему пыталась помочь проходившая мимо женщина, но Макс Эдвард Хартли избил её и оттаскал за волосы. После этого агрессивный подросток разбил окна у нескольких припаркованных автомобилей и скрылся.

В Туве подростки избили школьницу за то, что та не уступила им место в кафе

В Туве подростки избили школьницу за то, что та не уступила им место в кафе

В настоящий момент юноша задержан и находится в участке. Молодого человека обвинили в побоях и нападении на инвалида.

Ранее Лайф писал, что в Краснодаре семейная пара избила школьниц после вопроса о породе собаки. Следственный комитет начал проверку.

Обложка ©

Flickr / Janet Crum

Юлия Коновалова
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