Подросток избил в США однорукого барабанщика группы Def Leppard Рика Аллена

Однорукий барабанщик британской рок-группы Def Leppard Рик Аллен пострадал в США от нападения подростка. Как пишет The Sun, 19-летний парень прыгнул на артиста из-за колонны отеля и повалил его на землю.

Музыкант в результате падения получил травму головы. Ему пыталась помочь проходившая мимо женщина, но Макс Эдвард Хартли избил её и оттаскал за волосы. После этого агрессивный подросток разбил окна у нескольких припаркованных автомобилей и скрылся.

В настоящий момент юноша задержан и находится в участке. Молодого человека обвинили в побоях и нападении на инвалида.