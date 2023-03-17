Во Франции раскрыли, кто может заменить европейцев на российском рынке

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо не исключил, что место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже Америка.

"Я думаю, что Россия станет ещё более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придёт на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны", — приводит его слова РИА "Новости".

Он напомнил, что такое уже происходило с Ираном, когда после введения санкций многие европейские и французские компании покинули рынок страны, а спустя несколько лет им на смену пришли американские фирмы.

"Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией", — подчеркнул Филиппо.