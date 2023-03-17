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17 марта, 05:44

Во Франции раскрыли, кто может заменить европейцев на российском рынке

Французский политик Филиппо: Место европейцев на рынке РФ могут занять Китай и США

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо не исключил, что место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже Америка.

"Я думаю, что Россия станет ещё более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придёт на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны", — приводит его слова РИА "Новости".

Он напомнил, что такое уже происходило с Ираном, когда после введения санкций многие европейские и французские компании покинули рынок страны, а спустя несколько лет им на смену пришли американские фирмы.

"Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией", — подчеркнул Филиппо.

Владелец Zara и Bershka заявил о желании вернуться в Россию

Владелец Zara и Bershka заявил о желании вернуться в Россию

Кстати, вчера в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин заявил, что многие западные компании на самом деле хотят вернуться на наш рынок. По словам главы государства, они уходили не по своей воле, а под давлением, и теперь сильно сожалеют и ждут подходящего момента, чтобы вернуться.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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