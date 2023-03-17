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17 марта, 06:56

Посол Китая заявил, что Пекин будет стоять с Москвой "спина к спине"

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай будет выстраивать взаимодействие "спина к спине" с Россией

Пекин будет и впредь выстраивать стратегическое взаимодействие с Москвой "спина к спине". Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Китай будет и впредь вместе с ней (Россией. — Прим. Лайфа) продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надёжные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности", — сказал дипломат.

Вместе с этим он также подчеркнул, что, несмотря на неспокойную обстановку в мире, российско-китайские отношения лишь укрепляются, ведь они строятся "на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон". Также посол подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не угрожает другим странам и не допускает вмешательства и провокаций третьих сторон.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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