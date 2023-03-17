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17 марта, 07:38

Житель Крыма "атаковал" сарай соседа ракетой для РСЗО "Град"

Житель Крыма случайно запустил снаряд для РСЗО "Град" по сараю соседа

<p>РСЗО "Град". Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

РСЗО "Град". Обложка © Wikipedia

Житель Крыма случайно запустил ракету для РСЗО "Град" по сараю соседа. Об этом сообщает SHOT.

46-летний мужчина рассказал, что гулял по лесу в Джанкое и нашёл рядом с заброшенным заводом три снаряда. Крымчанин решил разобрать боеприпасы, вытащить из них детали и сдать как цветмет. Однако во время разбора что-то пошло не так: один из снарядов взлетел с участка мужчины, пролетел около 70 метров и, пробив несколько ворот и крышу, врезался в соседский сарай. К счастью, боеприпас не сдетонировал, пострадавших нет.

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На место прибыли сапёры, жителей близлежащих домов эвакуировали. С мужчиной сейчас работают правоохранители.

Ранее Лайф рассказывал, как в Курске мужчина выбросил из окна боевую гранату, чтобы "спрятать" её от полиции. Взрыва удалось избежать, но пришлось вызывать сапёров и оцепить двор.

Никита Никонов
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