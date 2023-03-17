Житель Крыма "атаковал" сарай соседа ракетой для РСЗО "Град"
Житель Крыма случайно запустил снаряд для РСЗО "Град" по сараю соседа
РСЗО "Град". Обложка © Wikipedia
Житель Крыма случайно запустил ракету для РСЗО "Град" по сараю соседа. Об этом сообщает SHOT.
46-летний мужчина рассказал, что гулял по лесу в Джанкое и нашёл рядом с заброшенным заводом три снаряда. Крымчанин решил разобрать боеприпасы, вытащить из них детали и сдать как цветмет. Однако во время разбора что-то пошло не так: один из снарядов взлетел с участка мужчины, пролетел около 70 метров и, пробив несколько ворот и крышу, врезался в соседский сарай. К счастью, боеприпас не сдетонировал, пострадавших нет.
На место прибыли сапёры, жителей близлежащих домов эвакуировали. С мужчиной сейчас работают правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, как в Курске мужчина выбросил из окна боевую гранату, чтобы "спрятать" её от полиции. Взрыва удалось избежать, но пришлось вызывать сапёров и оцепить двор.