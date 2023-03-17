В Японии предупредили мир о страшных последствиях из-за действий Запада

На фоне украинского кризиса и действий стран Запада, которые ограничили поставки российского топлива, миру грозит новый конфликт из-за ресурсов. Такое мнение выразили авторы японского издания Mainichi Shimbun и опрошенные ими эксперты.

"В будущем Европа, США и Япония будут конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Другими словами, это напрямую связано с экономической безопасностью", — прогнозирует консультант по стратегии управления Такахиро Судзуки.

Авторы публикации сравнили текущую ситуацию с топливным кризисом после четвёртой арабо-израильской войны (война Судного дня, 6–24 октября 1973 года), из-за которой цены на нефть взлетели в несколько раз. По словам экспертов, ключ к решению проблемы — международное сотрудничество.

"Я думаю, что урок, который необходимо извлечь из этих двух кризисов, — один из них разразился 50 лет назад, а другой наблюдается сейчас, —заключается в том, чтобы должным образом поддерживать международное сотрудничество. Если забыть об этом, мы столкнёмся с серьёзными последствиями", — предупредил управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма.