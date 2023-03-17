Автовладельцам рассказали, как "не сесть в лужу" на весенней дороге

Весной водителей подстерегает такая опасность на дорогах, как заполненные водой выбоины, которые образуются из-за резких перепадов температур и осадков. Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал "Радио Sputnik", как в такой ситуации уберечь автомобиль от повреждений.

"Если это будет выбоина с острыми краями, можно лишиться шин. Кроме того, можно сильно навредить электронике и электрике автомобиля. У многих машин, например, блок предохранителя располагается под капотом, причём не в самых удачных местах. Вода может попасть туда снизу, и это очень вредно для автомобиля. Гидроудар от лужи — это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадёт в двигатель, тот отправится на помойку", — предупредил он.

По его словам, следует посмотреть, как другие машины проезжают выбоину. Так, если автомобиль просел в лужу до места соединения порогов с дверьми, то это неприятная ситуация, ведь тогда вода может попасть в салон. Также если колесо опустилось в яму больше чем на половину, то последствия от удара могут оказаться серьёзными, отметил Ракитин. Он подчеркнул, что проезжать любую лужу нужно максимально медленно.

"Притормозите практически до скорости пешехода, так вы сбережёте шины, подвеску, нервы, деньги и всё остальное. Если вы один на дороге, можно взять условную палку с обочины и посмотреть, глубоко ли уходит лужа, заодно можно попытаться исследовать её дно", — заключил эксперт.